وجاء في بيان أن "جوردان هندرسون وقع اليوم عقدا طويل الأمد مع نادي ليفربول"، مشيرا إلى أن "القائد ربط مستقبله مع الحمر" بشكل "يضمن أن ارتباطه المستمر منذ سبعة مواسم مع النادي، سيمتد لمواسم مقبلة".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدة العقد الجديد تمتد خمسة أعوام.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى صفوف ليفربول في العام 2011 قادما من سندرلاند، وخاض معه منذ ذلك الحين 283 مباراة سجل خلالها 24 هدفا.

وحمل الدولي الإنجليزي شارة قيادة "الحمر" خلفا لستيفن جيرارد الذي ترك النادي في نهاية موسم 2014-2015.

واكتسب اللاعب دورا إضافيا وبرز في عهد المدرب الألماني يورغن كلوب الذي تولى الإشراف على ليفربول في أكتوبر 2015.

وقال كلوب عن توقيع العقد الجديد "هذه أنباء مذهلة لكن لا يجب أن تكون مفاجئة لأحد. هو مثالي بالنسبة إلينا، ونحن كذلك بالنسبة إليه".

وأضاف "جوردان يجسد كليا ماذا يعني أن تكون لاعبا في ليفربول في العصر الحديث لكرة القدم (...) يمكن أن تستشف مما يقوم به على أرض الملعب وخارجه، بأنه يتعامل مع تمثيل شعار النادي على أنه امتياز".

وقال اللاعب "لا أشعر بأنني وقعت عقدي الأول منذ زمن طويل. أشعر بأنني قمت بذلك البارحة، فعلا. إلا أن الكثير حصل منذ ذلك الحين".

وأضاف للموقع الالكتروني للنادي "أشعر بأنها كانت مسيرة تقدم بالنسبة إلي طوال الوقت الذي أمضيته هنا واستمتعت بها كثيرا (...) لا يوجد مكان آخر في العالم أزاول فيه كرة القدم أفضل من هنا".

وتابع "أريد البقاء هنا طالما أمكنني ذلك".

وبعد بلوغه مع المنتخب الإنجليزي الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا، خاض هندرسون مباراته الأولى كأساسي مع ليفربول في الموسم الجديد من الدوري، في المرحلة الرابعة السبت ضد ليستر (2-1).

وأتاحت هذه النتيجة للنادي الأحمر تحقيق فوزه الرابع تواليا في المراحل الأربع الأولى، وهي أفضل بداية له منذ موسم 1990-1991، وسمحت له بتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن تشلسي وواتفورد.