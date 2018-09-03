وقال سواريز مالك الحصة الأكبر في النادي حتى الآن: "اليوم نقطة بداية. رونالدو يستحوذ شخصيا على 51 بالمئة من أسهم بلد الوليد".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في مقر بلدية المدينة الواقعة في شمال غرب إسبانيا، أن رونالدو "معبود (للجماهير) يحب حلما وينشره".

وقال لاعب برشلونة وريال مدريد الإسبانيين سابقا: "نريد أن نكبر إلى الحد الذي تسمح به أحلامنا. هذا يوم مهم جدا بالنسبة لي".

وكانت تقارير صحفية إسبانية تتحدث منذ أسابيع عن قرب عملية استحواذ اللاعب الفذ الذي عرف بـ"الظاهرة"، على حصة الغالبية، في النادي العائد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى في الليغا.

ويعد رونالدو (41 عاما) أحد أفضل المهاجمين في التاريخ الحديث لكرة القدم، وليس غريبا عن اللعبة في إسبانيا، كما دافع عن ألوان أندية أوروبية أخرى هي ميلان وإنتر في إيطاليا، وأيندهوفن الهولندي.

وتوج رونالدو مع منتخب بلاده بلقبي كأس العالم 1994 و2002، واستدعي للمرة الأولى إلى تشكيلة "السيليساو" في عمر 17 عاما.

وسجل 62 هدفا في 97 مباراة خاضها مع البرازيل، بينها هدفان في مرمى الحارس الألماني أوليفر كان في نهائي مونديال 2002 على ملعب يوكوهاما في العاصمة اليابانية طوكيو (2- 0).