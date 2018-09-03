"تشوبو-موتنغ" (29 عاما)، المنتقل حديثا إلى باريس سان جيرمان، لم ينتقل يوما بصورة نهائية إلى أي فريق طوال مسيرته نظير مقابل مادي لفريقه السابق، بل كانت جميعها صفقات "انتقال حر" سواء بانتهاء فترة تعاقده أو حتى بالاتفاق على فسخ التعاقد، وفقا لموقع "ترانسفر ماركت".

المرة الوحيدة التي دفع فيها أحد الأندية مقابلا نظير خدماته كانت خلال إعارة لموسم واحد إلى فريق "إف.سي نورمبرغ" الألماني من ناد "هامبورغ" موسم 2010 وكان 45 ألف جنيه إسترليني، ورغم أنه ساعد "نورمبرغ" على البقاء في البوندزليغا بأهداف الستة، إلا أنه عاد مجددا إلى "هامبورغ" ولم ينتقل بصورة نهائية إلى صفوف "نورمبرغ".

اللاعب الكاميروني تنقل منذ بدايته لـ 6 فرق في ألمانيا فقط حتى عام 2017 عندما انتقل إلى البريميرليغ وتحديدا في صفوف فريق ستوك سيتي قادما من شالكه في صفقة انتقال حر أيضا، بعد انتهاء عقده لـ 3 سنوات مع الفريق الألماني.

هبوط ستوك سيتي إلى الدرجة الثانية وعدم لعبه لأي مباراة منذ بداية الموسم دفع "تشوبو-موتنغ" لمغادرة إنجلترا في صفقة انتقال حر أيضا إلى فريق العاصمة الفرنسية، بعد موسم واحد فقط في الملاعب الإنجليزية، مكتفيا بإحراز 5 أهداف فقط، ليلعب مجددا تحت قيادة المدرب توماس توخيل، بعد أن عملا سويا لموسمين في فريق ماينز الألماني.

لعب "تشوبو-موتنغ" مع منتخب ألمانيا في مرحلة الشباب قبل أن يمثل المنتخب الكاميروني الأول في 45 مباراة حتى الآن.