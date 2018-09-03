ونشر النادي عبر حسابه على "تويتر" شريطا مصورا قصيرا بعنوان "فنان جديد في رين"، يظهر في ختامه اللاعب البالغ من العمر 31 عاما وهو يرتدي قميص النادي (الرقم 18)، ويقف في وسط ملعبه روازون بارك.

ووقع اللاعب عقدا لعام مع رين، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال بن عرفة خلال مؤتمر صحافي "أنا سعيد جدا بأن أكون هنا، هذا مشروع لطالما أثار اهتمامي على المستوى الرياضي، على مستوى الطموح لأنني شخص طموح جدا، أعتقد أنني أصل الى النادي المناسب لي".

وأمضى اللاعب الذي تنقل بين أندية فرنسية أبرزها ليون ومرسيليا ونيس، إضافة الى هال سيتي ونيوكاسل الإنكليزيين، الموسمين الماضيين في صفوف سان جرمان، وخاض عددا محدودا من المباريات بلغ 23 فقط.

وفي المؤتمر الصحافي لتقديمه الأحد، قال بن عرفة عن تجربته الباريسية "كانت مغامرة مع الكثير من الإيجابيات وتعلمت الكثير. تشكل جزءا من قصتي. اليوم أكتب قصة أخرى في رين. اليوم أنا رجل أقوى (...) أعرف أنني في مستوى جيد جدا، قمت بفحوص بدنية وكنت جيدا".