وبعد الإطاحة بالرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا في الدور الأول بدا أن كانيبي المصنفة 44 قد تشكل خطرا أمام اللاعبة الأميركية الفائزة ببطولة أمريكا ست مرات.

لكن الترقب انتهى مبكرا في ملعب آرثر آش الممتلئ وحسمت سيرينا المجموعة الأولى في 18 دقيقة فقط بعدما خسرت ست نقاط فقط.

وحدث تحول غريب وترقبت الجماهير ما سيحدث في المجموعة الثانية بعدما بدأت لاعبة إستونيا المجموعة بكسر إرسال سيرينا ثم كررت ذلك في وقت لاحق لتتقدم 5-2 ثم تدرك التعادل.

لكن بعد الفوز بأول مجموعة أمام سيرينا في خمس مواجهات لم تتمكن كانيبي من الفوز بمجموعة أخرى.

وسرعان ما استعادت سيرينا البالغ عمرها 36 عاما توازنها وكسرت إرسال كانيبي مبكرا لتتقدم 3-صفر قبل أن تواصل مسيرتها بنجاح نحو دور الثمانية.