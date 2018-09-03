وأحرز غريغوار ديفريل هدفين في الشوط الأول ليضع سامبدوريا في موقف جيد ورغم تحسن نابولي في الشوط الثاني هز فابيو كوالياريلا الشباك بطريقة مذهلة بكعب القدم في الدقيقة 75.

ووصل المهاجم البالغ عمره 35 عاما إلى تمريرة عرضية منخفضة عند القائم القريب ووضعها بكعب القدم في المرمى.

ويملك نابولي، وصيف البطل في الموسم الماضي والذي قلب تأخره إلى فوز في أول مباراتين، ست نقاط من ثلاث مباريات.

وتعرض ماوريتسيو ساري المدرب السابق لانتقادات من اوريليو لورنتيس رئيس نابولي بسبب فشله في التناوب بين لاعبيه في الموسم الماضي.