ولم يكتب لعدد من الصفقات أن تتم، حيث استمر أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد، ومودريتش وغاريث بيل في ريال مدريد وهازارد مع تشلسي.

ونشرت مجلة "سبورتس إلسترايتد" قائمة تضم أبرز 10 صفقات خلال "الميركاتو الصيفي":

10- مالكوم البرشلوني: استقدام الجناح البرازيلي الموهوب مالكوم من بوردو الفرنسي إلى الفريق الإسباني مقابل 47.5 مليون دولار.

9- نزونزي إلى روما: ضم الفريق الإيطالي إلى صفوفه اللاعب ستيفن نزونزي، البالغ من العمر 29 عاما، وذلك بعد فشل صفقة البرازيلي مالكوم.



8- محرز إلى سيتي: رياض استطاع تحقيق "الانتقال الحلم" ووقع لفريق مانشستر سيتي، ليكون بذلك أبرز الوافدين "للسيتيزينس".

7- هيغوين بقميص ميلان: تعاقد الفريق الإيطالي مع المهاجم الأرجنتيني لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء النهائي.

6- كورتوا إلى النادي الملكي: ضم ريال مدريد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من تشلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

5- جورجينيو إلى تشلسي: أول صفقة للفريق خلال الميركاتو الصيفي كانت ضم اللاعب البرازيلي بعقد يمتد لـ5 أعوام.

4- ليمار يرتدي قميص الأتلتيكو: نجح أتلتيكو مدريد في إقناع لاعب وسط موناكو توماس ليمار للتوقيع له. وكان الفريق الإنجليزي يتصارع مع برشلونة للفوز بخدمات اللاعب الفرنسي.

3- كيتا من ألمانيا إلى إنجلترا: توصل ليفربول، عام 2017، لاتفاق مع لايبزيغ الألماني لضم لاعب الوسط الغيني نابي كيتا صيف 2018.

2- حارس جديد إلى ليفربول: وقع الفريق مع البرازيلي أليسون بيكر، وذلك بعد الأخطاء المتتالية للوريس كاريوس، أبرزها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. وتقدر تقارير إعلامية قيمة الصفقة بـ84 مليون دولار أميركي.

1- الدون إلى يوفنتوس: بدون شك، كانت هذه أبرز صفقة خلال الانتقالات الصيفية. انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 عاما) من ريال مدريد إلى فريق "السيدة العجوز" مقابل أكثر من 100 مليون دولار.