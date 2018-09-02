واحتاج اللاعب الصربي المصنف السادس إلى 4 مجموعات في أول مباراتين، وواجه صعوبات في الدور الأول أمام المجري مارتون فوتشوفيتش في درجات حرارة عالية.

لكن بطل ويمبلدون، الفائز ببطولة أميركا مرتين، تألق تحت الأضواء أمام منافسه المصنف 26، وأنهى اللقاء بسهولة في ساعتين و11 دقيقة.

وفاز جوكوفيتش بنسبة 75 بالمئة من ضربات إرساله الأولى، وسدد 32 ضربة ناجحة، وأنقذ كل الفرص الخمس لكسر إرساله أمام الفرنسي البالغ عمره 32 عاما، بينما تأثر جاسكيه بارتكاب 47 خطأ سهلا.

وهذا الفوز 13 لجوكوفيتش في 14 مباراة أمام غاسكيه، ومن بينها الانتصار في آخر 11 مباراة ضد اللاعب الفرنسي.