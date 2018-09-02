وشهدت المباراة عودة جماهيرية لنحو ألفي متفرج بعد غيابهم منذ أحداث مباراة الزمالك وإنبي في 8 شباط/فبراير 2015 بملعب الدفاع الجوي شرق القاهرة، والتي راح ضحيتها 22 مشجعا من جماهير الزمالك.

سجل للزمالك محمود علاء (36 من ركلة جزاء)، صلاح سليمان (40 خطأ في مرمى فريقه)، ابراهيم حسن (58) والكونغولي الديموقراطي كابونغو كاسونغو (64)، ولانبي محمد زكريا "شيكا" (90 + 1).

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بفارق الأهداف عن الأهلي وبيراميدز اللذين لعبا مباراة أقل، في حين توقف رصيد إنبي عند 6 نقاط في المركز التاسع.