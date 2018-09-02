ويحقق أتلتيكو الذي يضم في صفوفه الهداف الفرنسي أنطوان غريزمان بطل العالم، والمهاجم الدولي دييغو كوستا بداية بطيئة، فتعادل افتتاحا على أرض فالنسيا 1-1، ثم فاز بصعوبة على ضيفه رايو فايكانو 1-صفر، قبل خسارته السبت على ملعب بالايدوس.

وجاءت المباراة مقفلة لفريق العاصمة، خصوصا مطلع الشوط الثاني عندما افتتح سلتا التسجيل عبر الأوروغوياني ماكسي غوميز، بعد انزلاقة من مواطنه المدافع دييغو غودين مهدت لسلتا بافتتاح التسجيل (46).

وضاعف سلتا النتيجة عن طريق المهاجم اياغو أسباس، برأسية بعد عرضية على المسطرة من غوميز (52). واكتملت مآسي أتلتيكو بعد طرد مدافعه المونتينيغري ستيفان سافيتش لنيله انذارين(70).

ويلعب في وقت لاحق ريال مدريد بطل أوروبا في السنوات الثلاث الاخيرة مع ضيفه ليغانيس محاولا تحقيق فوزه الثالث تواليا.

ويواجه برشلونة - حامل اللقب-، الأحد، ضيفه هويسكا الصاعد