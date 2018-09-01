وتوفي اللاعب المصري، منتصر عبد المحسن، الذي كان يلعب ضمن صفوف نادي أسمنت أسيوط، المنافس في الدوري المحلي، الجمعة، وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللاعب وهو يرتدي ملابس الجيش، قبل رحلته الأولى والأخيرة إلى شمال سيناء، وظهر في الصورة وهو يقف على درج بمحطة القطار، ويلتقط زميلا آخر له صورته قبل ذهابه.

وكتبت صفحة نادي أسمنت أسيوط الرسمية على موقع فيسبوك: "ينعى فريق أسمنت أسيوط لاعبه السابق منتصر عبد المحسن الذي توفى أثناء تأديته للخدمة العسكرية في شمال سيناء. خالص التعازي للأسرة وندعو له بالمغفرة والرحمة".

ونعى عدد من مشجعي الأندية المصرية مثل الأهلي والزمالك اللاعب المصري على وسائل التواصل الاجتماعي.