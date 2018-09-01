وفي مباراة المركز الثالث، تفوق المنتخب الإماراتي (الأولمبي) 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1).

وقال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مروان بن غليطة، بعد الفوز: "نبارك للقيادة والشعب هذه الميدالية البرونزية في الآسياد. الشباب لم يقصروا وأفرحونا. الوسط الرياضي يحتاج فرحة".

وأضاف بن غليظة: "ميدالية برونزية تحسب للأبطال، تسجل باسمهم، تضاف لإنجازات الدولة في هذه البطولة"، لافتا إلى أن هؤلاء اللاعبين "نجهزهم من أجل (أولمبياد) طوكيو 2020".

وتقام المباراة النهائية في وقت لاحق بين اليابان وكوريا الجنوبية.

وكان المنتخب الإماراتي قد خسر في الدور نصف النهائي أمام اليابان صفر-1، بينما خسرت فيتنام أمام كوريا الجنوبية 1-3.

وبلغت الإمارات نصف النهائي على حساب كوريا الشمالية بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 1-1 في ربع النهائي.

وكانت 3 منتخبات عربية قد بلغت الدور ربع النهائي، هي الإمارات والسعودية وسوريا. وخسر "الأخضر" أمام اليابان 1-2، بينما أخرجت فيتنام المنتخب السوري بنتيجة صفر-1.

ومع برونزية كرة القدم، رفعت الإمارات رصيدها في دورة الألعاب الحالية إلى 14 ميدالية (3 ذهبية و6 فضية و5 برونزية).