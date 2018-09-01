وعانى كاهيل للعب مع الأندية العام الماضي، إذ رحل عن ملبورن سيتي الأسترالي في ديسمبر الماضي ليعود إلى صفوف ميلوول، حيث ظهر لأول مرة قبل 20 عاما، قبل أن يتركه النادي المنافس في الدرجة الثانية.

وغرد كاهيل على تويتر قائلا "أنا متحمس لإعلان تعاقدي مع جامشيدبور المنافس في الدوري الهندي الممتاز. استمتعت بمفاوضاتي مع النادي نظرا لمهنية مسؤوليه وتحديد الأهداف التي يسعون لتحقيها.

ونقلت "رويترز" عن كاهيل البالغ من العمر 38 عاما "أدرك إمكانية مساعدة الفريق داخل وخارج الملعب بقدراتي القيادية وخبرتي. أريد المساعدة في نمو اللعبة وتشجيع الأطفال الصغار على ممارسة كرة القدم".

واعتزل كاهيل، الذي سجل 50 هدفا لأستراليا، خلال مسيرته التي استمرت 14 عاما، اللعب الدولي عقب مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة حيث كان ضمن تشكيلة الفريق في روسيا.

وسينضم المهاجم إلى المعسكر التدريبي للفريق في مدريد بقيادة المدرب الإسباني سيزار فرناندو.

ويعاني جامشيدبور، الذي تأسس قبل 14 شهرا وصعد للدوري الممتاز بعد زيادة عدد أنديته إلى 10 الموسم الماضي هجوميا، واحتل المركز الخامس في موسمه الأول.