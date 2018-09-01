وأوضحت مصادر مقربة من التحقيق أن قيمة ما سرق من منزل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما وصل الى 1.5 مليون يورو.

إلا أن الشرطة لم تؤكد هذا المبلغ، مشيرة الى أنه لا يزال من المبكر تحديد "القيمة الدقيقة" للمسروقات.

وغالبا ما ينشر ديباي عبر "إنستغرام"، صورا تظهر أسلوب حياته الباذخ، كالسفر على متن طائرات خاصة أو تمضية إجازات على متن يخوت.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية في فبراير 2018، يتقاضى ديباي راتبا شهريا إجماليا يصل إلى 350 ألف يورو.

ووقعت عملية اقتحام المنزل والسرقة خلال مشاركة ديباي في مباراة فريقه ضد ضيفه نيس، الجمعة، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي، التي خسرها المضيف بنتيجة صفر-1.