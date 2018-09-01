وكان من المنتظر أن تكون المواجهة قوية ومثيرة، لكن ما حدث كان غير ذلك، وفرضت سيرينا سيطرتها من البداية وحتى النهاية.



واللقطة المثيرة الوحيدة حدثت في الشوط الثاني حيث تعرضت سيرينا لإصابة بالتواء في الكاحل وثار قلق بين المشجعين في الملعب.



وتمكنت سيرينا من مواصلة اللعب، لكن عند أول تغيير لمكان وجودها في الملعب طلبت الخضوع للعلاج.



وفي النهاية شعرت فينوس فقط بالألم بعدما تعرضت لأسوأ هزيمة في 30 مباراة أمام شقيقتها سيرينا المصنفة الأولى عالميا سابقا.



وقالت سيرينا "هذه أفضل مباراة لي منذ العودة إلى التنس. عملت بجدية شديدة من أجل ذلك... وأتمنى أن أحصد ثمار كل ذلك".



وأضافت "تعرضت لالتواء في الكاحل، وكنت أريد أن أضع ضمادة.. حتى نهاية المباراة ثم أرى كيف ستسير الأمور غدا".



وحافظت فينوس، الحاصلة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، على إرسالها الأول لكنها انهارت بعد ذلك أمام سيرينا التي فازت بسبعة أشواط متتالية وحسمت المجموعة الأولى في 31 دقيقة وتقدمت 2-صفر في المجموعة الثانية.



وأوقفت فينوس هذا الانهيار وقلصت الفارق إلى 2-1 قبل أن تفرض سيرينا سيطرتها مجددا وتتقدم 5-1 بينما حسمت اللقاء بضربة أمامية قوية.



وقالت فينوس "هي لم تحقق الفوز الليلة لأني كنت أعاني. لقد قدمت أداء رائعا من التنس. أعتقد أنها أفضل مباراة لها أمامي. لا أعتقد أني ارتكبت الكثير من الأخطاء لكنها فعلت كل شيء بشكل صحيح".



وأضافت "عندما تؤدي اللاعبة المنافسة بهذا الشكل لا يوجد مايجعلني أشعر بالإحباط".



وانتظرت الجماهير طويلا لمتابعة هذه المباراة في ملعب آرثر آش بعدما عاني رفائيل نادال المصنف الأول عالميا قبل أن يفوز بصعوبة على الروسي كارين ختشانوف لتزداد التوقعات بإقامة مباراة قوية بين الشقيقتين لكن هذا لم يحدث في النهاية.