وسيتولى الدولي الفرنسي السابق المنصب الجديد خلفا للإنجليزي غرايم جونز، المنتقل للإشراف على وست بروميتنش ألبيون، الذي هبط الى الدرجة الأولى في إنجلترا نهاية الموسم الماضي.

وتولى الهداف التاريخي لأرسنال ومنتخب فرنسا الذي توج معه بلقب كأس العالم 1998، بشكل خاص تدريب المهاجمين في المنتخب البلجيكي الذي حل ثالثا في مونديال روسيا في يوليو الماضي، للمرة الأولى في تاريخه.

وسيتولى شون ريتشارد مالوني هذه المهمة بعد ترقية النجم الفرنسي السابق. وسبق للأسكتلندي الدفاع عن ألوان أندية سلتيك، وأستون فيلا وويغان الإنجليزيين، وشيكاغو فاير الأميركي، حسب الاتحاد البلجيكي.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي "نحن سعداء لأنه (هنري) قرر البقاء مع المنتخب، ومواصلة ما بدأناه خلال كأس العالم في روسيا"، مضيفا "هذه لحظة مهمة جدا بالنسبة إلينا، أن يلتحق لاعبون شباب جدد بالمنتخب الوطني حسب معاييرنا نحن، وأن نكون جيدين قدر الإمكان في دوري الأمم الأوروبية (بدءا من الشهر المقبل)".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مارتينيز قوله "لذا سيكون هنري أساسيا (..) الآن، سيكون له دور كبير في المساهمة اليومية. سيكون بدوام كامل ضمن هيكلية الاتحاد البلجيكي".

وأجرى هنري في الفترة الماضية مفاوضات مع نادي بوردو الفرنسي ليخلف الأوروغواياني غوستافو بوييت في منصب المدير الفني. إلا أن هذه المفاوضات باءت بالفشل في نهاية المطاف.