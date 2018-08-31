وكان قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه وزميله السابق في الفريق الكتالوني صانع الألعاب أندريس إنييستا، بالإضافة إلى ديفيد سيلفا أعلنوا اعتزالهم اللعب دوليا، بعد خروج الفريق من الدور الثاني لمونديال روسيا على يد الدولة المضيفة بركلات الترجيح.

وكان يتعين على إنريكي القيام بورشة عمل كبيرة لا سيما في خط الدفاع، فاستغنى عن خدمات ألبا لصالح خوسيه لويس غايا وماركوس ألونسو، في حين سيقوم راؤول ألبيول ودييغو لورنتي وإينيغو مارتينيز في مساعدة القائد سيرخيو راموس في مركز قلب الدفاع.

أما في خط الوسط، فقام إنريكي بعملية تجديد حيث استعان بسيرخيو روبرتو أحد الغائبين عن مونديال روسيا، داني سيبايوس الذي بدأ يحصل على وقت أكبر للعب في صفوف ريال مدريد، ولاعب الوسط الدفاعي رودري من أتلتيكو مدريد.

وقرر مدرب "الماتادور" منح الثقة لمهاجم تشلسي الإنجليزي، ألفارو موراتا، الذي غاب بدوره عن مونديال روسيا.

التشكيلة:

- حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، كيبا أريسابالاغا (تشلسي)، بو لوبيز (بيتيس)

- الدفاع: داني كارفاخال وناتشو وسيرخيو راموس (ريال مدريد)، سيزار أسبيليكويتا وماركوس ألونسو تشلسي)، دييغو لورنتي (ريال سوسييداد)، راؤول ألبيول (نابولي) إينيغو مارتينيز (أتلتيك بلباو)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا)

- الوسط: سيرخيو بوسكيتس وسيرخيو روبرتو (برشلونة)، ساول نيغويز (أتلتيكو مدريد)، تياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ))، رودري (أتلتيكو مدريد)، داني سيبايوس (ريال مدريد)

- الهجوم: ماركو أسنسيو وايسكو (ريال مدريد)، رودريغو مورينو (فالنسيا)، دييغو كوستا (أتلتيكو مدريد)، سوسو (ميلان)، ألفارو موراتا (تشلسي).