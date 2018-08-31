ووقع برشلونة الإسباني في مجموعة "الموت" مع توتنهام الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي وأيندهوفن الهولندي، فيما وقع غريمه ريال مدريد في مجموعة أسهل بكثير مع روما الإيطالي وسسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي.
ووقع ليفربول كذلك في مجموعة صعبة جدا مع باريس سان جرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي ويد ستار الصربي.
ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) جدول مباريات المرحلة التي تنطلق 18 سبتمبر، وتستمر حتى ديسمبر المقبل.
وستشهد الجولة الأولى مواجهة ليفربول وباريس سان جرمان على استاد "أنفيلد"، كما ستشهد لقاء ريال مدريد وروما في استاد "سانتياغو بيرنابيو".
وهنا أبرز مواجهات دور المجموعات كل شهر:
سبتمبر
18 سبتمبر: ليفربول – باريس سان جرمان (المجموعة الثالثة)
19 سبتمبر: ريال مدريد – روما (المجموعة السابعة)
أكتوبر
3 أكتوبر: توتنهام – برشلونة (المجموعة الثانية)
3 أكتوبر: نابولي – ليفربول (المجموعة الثالثة)
23 أكتوبر: مانشستر يونايتد – يوفنتوس (المجموعة الثامنة)
24 أكتوبر: برشلونة – إنتر ميلانو (المجموعة الثانية)
24 أكتوبر: بوروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد (المجموعة الأولى)
نوفمبر
6 نوفمبر: إنتر ميلانو – برشلونة (المجموعة الثانية)
6 نوفمبر: أتلتيكو مدريد – بوروسيا دورتموند (المجموعة الأولى)
7 نوفمبر: يوفنتوس – مانشستر يونايتد (المجموعة الثامنة)
27 نوفمبر: روما – ريال مدريد (المجموعة السابعة)
28 نوفمبر: باريس سان جرمان – ليفربول (المجموعة الثالثة)
ديسمبر
11 ديسمبر: برشلونة – توتنهام (المجموعة الثانية)
11 ديسمبر: ليفربول – نابولي (المجموعة الثالثة)