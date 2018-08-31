أبوظبي - سكاي نيوز عربية أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مجموعات مثيرة جدا، بعد مراسم إجراء القرعة مساء الخميس، التي وضعت أندية كبيرة بمواجهة بعضها البعض.