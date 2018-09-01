وعلق لوبيتيغي، على عدم حضور "الدون"، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليغانس في الدوري الإسباني قائلا : "لا أهتم بغياب كريستيانو رونالدو عن الحفل، كل ما أعرفه أن لدينا مباراة ونحتاج للفوز فيها".

وعن تتويج نجم الريال لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا قال لوبيتيغي: "أنا سعيد جدا لأجل مودريتش، وبالتأكيد فاز بالجائزة لأنه يستحق ذلك، لقد قدم موسما ممتازا مع الفريق".

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن سيطرة ريال مدريد على جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائلا: "أنا سعيد للجوائز التي حصدها لاعبو فريقي، و سنتوج ذلك بالحصول على الثلاث نقاط القادمه ضد ليغانيس".

وعن تصريحات جورج منديش، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، قال لوبيتيغي: "لا أحب التعليق على تصريحات خورخي مينديز، لوكا مودريتش أثبت للعالم أنه يستحق جائزة افضل لاعب في أوروبا و هذا يكفي".

وكان منديش قد سخر جورج منديش من اختيار مودريتش، كأفضل لاعب في أوروبا، واعتبر أن الاختيار "سخيف بكل بساطة".