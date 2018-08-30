وسيلتقي في المجموعة الأولى أتليتكو مدريد وبروسيا دورتموند وموناكو و كلوب بروغه.

وتضم المجموعة الثانية برشلونة وتوتنهام وبي إس آيندهوفن وإنترناسيونالي.

ويلعب في المجموعة الثالثة باريس سان جيرمان ونابولي وليفربول وغريفينا زيفيزدا أو (النجم الأحمر).

وتضم المجموعة الرابعة لوكوموتيف موسكو وبورتو وشالكة وغالاطا سراي.

ويتنافس في المجموعة الخامسة بايرن ميونيخ وبنفيكا وأياكس وأيك أثينا.

أما المجموعة السادسة، فتضم مانشستر سيتي وشختار دونتيسك وليون و الوافد الجديد هوفنهايم.

وفي المجموعة السابعة، يتنافس ريال مدريد وروما وسيسكا موسكو وبليتزيري.

ويتنافس في المجموعة الثامنة يوفنتوس ومانشستر يونايتد وفالنسيا ويانغ بويز.

ويصنف (يويفا) الفرق وفقا لنتائجها في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وستنطلق غمار منافسات دور المجموعات، بين الفرق الـ32، في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في يونيو 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب ميتروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد.