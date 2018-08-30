وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، يتخطى رونالدو الملقب بـ"الظاهرة" كلا من جوسيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، وجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي.

إلا أن الحارس وقتئذ، جولين لوبتيغي، مدرب ريال مدريد الإسباني حاليا، أوقف رونالدو وأمسك الكرة من بين قدميه.

ووقت الفيديو، كان غوارديولا زميل رونالدو في برشلونة، أما مورينيو فكان مساعدا للمدرب الهولندي لويس فان غال، في حين كان لوبتيغي حارس مرمى الفريق الكتالوني.

ومن غير المعروف الوقت المحدد لتصوير الفيديو، إلا أنه لن يخرج عن عامي 1996 أو 1997، حيث خاض رونالدو موسما واحدا في صفوف الفريق.