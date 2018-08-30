وتم الكشف عن التصنيفات الأربعة للفرق الـ32 التي ستخوض غمار منافسات دور المجموعات والذي سينطلق في منتصف شهر سبتمبر المقبل.



أما التصنيفات الأربعة تشمل تواجد ثمانية فرق في كل تصنيف، إذ تمنع لوائح المسابقة تواجد فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة، كما سيتم استبعاد مواجهات الفرق الروسية مع الأوكرانية بدور المجموعات، وفقا لموقع "يوروسبورت"



وجاءت التصنيفات الأربعة كالتالي:



التصنيف الأول: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، لوكوموتيف موسكو.



التصنيف الثاني: مانشستر يونايتد، توتنهام، بوروسيا دورتموند، بورتو، شاختار دونيتسك، بنفيكا، نابولي، روما.



التصنيف الثالث: ليفربول، فالنسيا ، أياكس، موناكو، شالكه، أولمبيك ليون، سيسكا موسكو، بي إس في آيندهوفن.



التصنيف الرابع: إنتر ميلان ، غلاطة سراي، هوفنهايم، النجم الأحمر، فيكتوريا بلزن، كلوب بروج ، يانج بويز، آيك أثينا.



تجدر الإشارة إلى أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في يونيو 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب ميتروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد.