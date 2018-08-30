وتشهد إمارة موناكو الفرنسية، حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، للإعلان عن جوائز أفضل الاعبين واللاعبات والمدربين خلال الموسم الكروي الماضي، كما سيتم خلال نفس الحدث سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقبل أيام، أعلن اليويفا أن صلاح وأفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة في روسيا، هم قوام القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

والجائزة التي أقرها "اليويفا" عام 2011، اكتسبت أهميتها بعد انضمام جائزة الكرة الذهبية إلى جائزة الاتحاد الدولي لأفضل لاعب في العالم عام 2010.

ومنذ النسخة الأولى من جائزة أفضل لاعب في أوروبا في العام عام 2011، بات صلاح جناح ليفربول أول لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم للقائمة النهائية المنافسة على اللقب.

كما أصبح الجناح صاحب الـ26 عاما أول لاعب مصري أو عربي أو أفريقي يتم اختياره للقائمة القصيرة.

ويمتلك رونالدو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بهذه الجائزة (3 مرات)، مقابل مرتين لليونيل ميسي لاعب برشلونة، ومرة واحدة لكل من زميله السابق في الفريق الكتالوني أندريس إنييستا ولاعب بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري.