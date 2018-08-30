وكافح المصنف الأول عالميا سابقا والفائز باللقب في 2012 والذي ما زال يحاول العودة لمستواه بعد جراحة أعلى الفخذ أمام فرداسكو لنحو ثلاث ساعات و30 دقيقة قبل أن يخسر في الفرصة الرابعة للفوز بالمباراة بينما كان يحاول الوصول إلى مجموعة حاسمة.

وقال موراي "اعتقد أن ما قدمته اليوم كان من أفضل ما لعبت منذ خضوعي للجراحة أو عودتي للملاعب.

"لكن هناك لحظات في المباراة خاصة في المجموعة الأولى لم ألعب فيها بشكل جيد.

وأضاف "في النهاية عندما كنت تحت الضغط قدمت أداء جيدا لجعل الأمور متقاربة ومثيرة".

وفي البطولة الخامسة منذ خضوعه للجراحة أعلى الفخذ في يناير كانون الثاني عوض موراي ما افتقر إليه من حدة ولياقة في الرغبة الكبيرة وخرج وسط تحية الجماهير إذ قاتل اللاعب البالغ عمره 31 عاما في المجموعة الأولى المرهقة التي استمرت 62 دقيقة.

وبدأ موراي في الشعور براحة أكبر وسط أجواء شديدة الحرارة وفاز بالمجموعة الثانية ليدرك التعادل.

لكن فرداسكو لم يتراجع وسيطر على فترات طويلة من اللعب حتى ما قبل نهاية المباراة عندما قاتل موراي وعانى اللاعب الاسباني المصنف 31 في البطولة لحسم الأمور.

ويرحل موراي عن ملاعب فلاشينغ ميدوز وهو يعلم أنه يسير في الطريق الصحيح.