وكتب ريال الأربعاء على موقعه الرسمي "عاد المهاجم إلى النادي بعد موسم رائع مع ليون سجل فيه 21 هدفا".

وكان رئيس ليون الفرنسي جان-ميشال أولاس أعلن الأربعاء أن ناديه سيسمح لمهاجمه الإسباني-الدومينيكاني بالعودة إلى ريال مدريد مقابل 33 مليون يورو، وأنه يسعى لاستقدام موسى دميبيلي أو نيكولا بيبي للحلول بدلا منه.

وقال أولاس في مؤتمر صحافي "سندع ماريانو يرحل إلى ريال مدريد، رهنا بالتوصل إلى اتفاق وزيارة طبية ناجحة، لكن في الوقت الراهن لا يوجد بديل له".

وتصل قيمة الصفقة إلى 33 مليون يورو، منها ثلاثة ملايين عبارة عن مكافآت من المضمون الحصول عليها، بحسب أولاس.

وانتقل ماريانو من ريال الى ليون في صيف 2017 مقابل 8 ملايين يورو، في صفقة احتفظ بموجبها النادي الإسباني بنيل ما نسبته 35 بالمئة من ارتفاع قيمة اللاعب (في حال بيعه الى ناد آخر). وبموجب ذلك، ستكون قيمة الصفقة بالنسبة لريال أقل بـ35 بالمئة من القيمة الراهنة لماريانو.

ولم يظهر اللاعب البالغ 25 عاما في الصورة الرسمية لليون الأربعاء خلال التمارين.

وكان إشبيلية الإسباني قريبا من ضم ماريانو الذي تألق الموسم الماضي، بيد أن ريال الباحث عن تعويض انتقال هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، مارس حقه بخيار شراء اللاعب بحال المطابقة مع عرض أي ناد آخر.

وعن محاولته ضم لاعب سلتيك الاسكتلندي ديمبيلي، قال أولاس أنه أحد اللاعبين الذين يهمون النادي "لكنه ليس الوحيد. قبل يومين من اقفال فترة الانتقالات (في 31 آب/أغسطس)، الأمور معقده بالنسبة لناديه. نناقش بجدية لكن التفاوض صعب مع سلتيك وهو صارم في النقاشات".

وعن بيبي مهاجم ليل قال "أحب أن يأتي. الجميع يشجع قدومه. لقد تقدمنا والاتفاق ممكن مع ليل بحال رغب اللاعب، وهو أمر لم يتأكد على حد علمي".