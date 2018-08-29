وصنع سون (26 عاما)، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الهدف الثاني قبل استبداله في الدقيقة 72 وسيحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية في بلاده إذا فازت كوريا الجنوبية باللقب.

وينص القانون في كوريا الجنوبية على أن كل رجل سليم بدنيا يجب أن يتقدم لأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا لكن يمكن للرياضيين الحصول على إعفاء اذا فازوا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية أو أي ميدالية في الأولمبياد.

وقال سون (26 عاما) بعد الفوز "نستحق الانتصار. أتيحت لنا الكثير من الفرص للتسجيل واعتقد أننا كنا الفريق الأفضل وسيطرنا على اللقاء".

وستلعب كوريا الجنوبية على الميدالية الذهبية، السبت المقبل.

وشدد سون على أنه لا يشعر بالضغط وكذلك بقية اللاعبين.

وتابع: "اقتربنا جدا من الميدالية الذهبية ونقاتل من أجلها ولا احتاج لقول أي شيء. أنا مستعد تماما".