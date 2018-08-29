وحسب محطة "كادينا سير" الإذاعية، فإن رونالدو (41 عاما) وصل إلى مرحلة متقدمة في مفاوضات من أجل شراء نادي بلد الوليد، الصاعد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، مقابل 30 مليون يورو.

وسيكون لاعب برشلونة وريال مدريد الإسبانيين سابقا الملقب بـ"الظاهرة"، رئيسا جديدا للنادي بدلا من كارلوس سواريو، الذي سيبقى في مجلس الإدارة.

يشار إلى أن جوزيه مورو الرئيس السابق لبلد الوليد، كان شريك رونالدو في تجارة النبيذ.

وكان رونالدو عبر قبل أشهر عن رغبته في شراء أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا أو إنجلترا، من أجل "فعل شيء مبدع" حسب تعبيره، علما أن المهاجم السابق امتلك حصة في نادي "فورت لاودرديل سترايكرز" الأميركي، قبل أن يتم حل النادي عام 2016.