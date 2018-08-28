وأشار المدافع البالغ 34 عاما الى أن "ارتداء شعار الوطن غاية الطموح لدى اللاعب الرياضي، مهما حصدت من إنجازات شخصية، فهي لا توازي مشاركة واحدة باسم الوطن، لأن الوطن دائما هو الأول. لقد كان لي الشرف العظيم في تمثيل المنتخب الوطني طوال 12 عاما لعبت فيها 135 مباراة".

وبدأ هوساوي الذي دافع عن ألوان عدة أندية منها الوحدة، الهلال، أندرلخت البلجيكي، الأهلي ثم الهلال مجددا قبل أن يعود هذا الموسم الى الوحدة، مشواره الدولي في كأس الخليج 2007، ثم أتبع تلك المشاركة بخوض كأس آسيا 2007، وكان هذا الصيف قائد التشكيلة التي خاضت مونديال روسيا حيث انتهى مشوار السعودية عند الدور الأول.

وأضاف هوساوي "اليوم أستأذن الجميع بأن أعلن عن قراري الشخصي باعتزال اللعب الدولي، مقدما شكري وامتناني لزملائي الذين لعبت معهم، والجماهير لدعمهم الدائم لي والشكر موصول لجميع القيادات الرياضية الوطنية التي تعاقبت على قيادة الدفة الرياضية في وطننا الغالي".