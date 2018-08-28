وانتقل رونالدو إلى "السيدة العجوز" هذا الصيف في صفقة مفاجئة، بعد 9 سنوات "تاريخية" قضاها قائد منتخب البرتغال مع ريال مدريد الإسباني.

وحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن "رونالدو الصغير" بدأ الانتظام في تدريبات يوفنتوس، بحضور جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو الحالية.

إلا أن كريستيانو جونيور ليس الوحيد من أبناء لاعبي يوفنتوس الذين يتدربون مع فرق الناشئين بالنادي، فمعه ماتيا بارزالي ابن المدافع أندريا بارزالي، ودافيد ماركيزيو نجل لاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو.

وحسب لقطات الفيديو التي ينشرها رونالدو لابنه على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطفل الأكبر في عائلة لاعب يوفنتوس يمتلك موهبة كبيرة في عالم كرة القدم تنبئ بنجم واعد في عالم اللعبة.