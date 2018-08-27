وفي مؤتمر صحافي، كشف مجاهد عن رسالة وصلت للاتحاد المصري من محامي صلاح، تتضمن قائمة طلبات "يجب أن تتوفر" من قبل اتحاد الكرة لصلاح، أثناء تواجده مع منتخب "الفراعنة".

وأفاد مجاهد بأن محامي لاعب ليفربول طلب توفير عدد من الخدمات الخاصة، أبرزها توفير حارسين شخصيين للاعب خارج غرفة إقامته، وتوفير سبل النقل المريحة من وإلى ملاعب المباراة والتدريب.

وضمت قائمة طلبات الدولي المصري ضرورة استقباله عند نزوله من الطائرة، من قبل عناصر بالاتحاد المصري، ومرافقته إلى الذي يقيم فيه المنتخب.

كما طلب محامي صلاح عدم التقاط أي صور مع نجم ليفربول من قبل أعضاء اتحاد الكرة، إلى جانب مناقشة أي جلسات تصويرية، أو ترويجية مقدما مع محامي اللاعب.

وأكد محامي الدولي المصري الذي ينافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا على أن الطلبات غير قابلة للنقاش مع موكله، ويجب أن تنفذ بتفاصيلها. وفقا لمجاهد.

وأوضح مجاهد أن مضمون الرسالة التي أرسلت للاتحاد المصري يومي 11 و23 أغسطس، تضمنت "ألفاظا ومفردات نرفضها جميعا"، وتم "تخفيف" محتوى الرسالة حتى يستطيع الاتحاد الكشف عنها للعامة.

وكان صلاح قد هاجم الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبدى استياءه من "التجاهل" المتكرر للاتحاد لرسائله ورسائل محاميه مساء الاثنين، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

ودخل صلاح في خلاف مع "الجبلاية" في أبريل الماضي، على خلفية استخدام صورة اللاعب في لوحات إعلانية، وعلى الطائرة التابعة للمنتخب بعد التأهل لمونديال روسيا، مما سبب له أزمة بسبب تعاقده مع شركة أخرى.