وبدا أن البديل كيكو أدرك التعادل لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.



ورفع برشلونة صاحب ثنائية الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بعدما حقق انتصاره الثاني من هذا الموسم.



وأرسل لويس سواريز تمريرة عرضية لحق بها الظهير الأيمن سيرجي روبرتو بصعوبة وأعادها بضربة رأس إلى ديمبلي الذي سدد مباشرة في المرمى في الدقيقة 57.



وأحرز أنطوان غريزمان هدفا في الشوط الثاني ليقود أتليتيكو مدريد لانتصاره الأول هذا الموسم بالتفوق 1-صفر على غريمه المحلي رايو فايكانو.



وأصبح رصيد أتليتيكو، بطل الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية، أربع نقاط من أول جولتين في الدوري الإسباني بينما بقي رايو دون نقاط.



وقبل هدف المهاجم الفرنسي بعد مرور ساعة من اللعب ظهر فريق المدرب دييجو سيميوني بشكل محبط رغم الاستحواذ على الكرة طويلا أمام الفريق الزائر.



وتغير ذلك كله في الدقيقة 63 عندما قابل غريزمان ضربة رأس من ستيفان سافيتش من مدى قريب بعد ركلة ركنية وسجل الهدف الوحيد.



وحصل أنخيل كوريا على أفضل فرصة لأتليتيكو في الشوط الأول لكن ألبرتو غارسيا حارس رايو تألق في إبعاد محاولة اللاعب الأرجنتيني.



وشهد استاد واندا متروبوليتانو أول تجربة لاستخدام نظام حكم الفيديو المساعد إذ صرخ المهاجم دييجو كوستا مطالبا بلمسة يد في منطقة الجزاء، لكن الحكم خوسيه لويس غونزاليس غونزاليس أشار باستمرار اللعب وتأكد من صحة قراره من الإعادة.



وقال غريزمان مهاجم فرنسا "لم نلعب بشكل رائع. لست متأكدا إن كنا نشعر بالإرهاق أو ماذا حدث لكننا سنواصل التطور".



وأضاف اللاعب الفائز بكأس العالم "سوف نحاول الفوز بكل المباريات وسنرى كيف سيكون موقفنا. من الرائع الوجود هنا وأتمنى أن أصل بالفريق إلى أفضل شيء أستطيع فعله".



وسيترقب أتليتيكو للتعرف على موقف الظهير الأيمن خوان فران الذي خرج من المباراة قبل نهاية الشوط الأول بسبب إصابة عضلية.



ويحل ريال مدريد ضيفا على جيرونا الأحد.