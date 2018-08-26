واقتسم الفريقان شوطي المباراة التي أقيمت في القاهرة، حيث تقدم الوحدة بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، ثم تعادل العين في الشوط الثاني.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الوحدة بنتيجة 4-3.

وتقدم الوحدة مبكرا عبر إسماعيل مطر في الدقيقة 4، ومراد بطنا في الدقيقة 8، وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، أضاف سبيستيان تاغليابو الثالث للوحدة، وسط تراجع فني ملحوظ للاعبي العين.

لكن الفريق البنفسجي عاد من بعيد في الشوط الثاني، وسجل ثلاثية لكل من ماركوس بيرغ (62) وإبراهيما دياكيه (74) وكايو فيرنانديز (77).

وحسم الوحدة اللقب بركلات الترجيح دون الاحتكام إلى وقت إضافي، ليتوج باللقب الرابع في تاريخه، في حين فشل العين في تحقيق كأس السوبر لأول مرة.