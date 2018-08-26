ولعب كاريوس مع الريدز في 49 مباراة بعدما انتقل من ماينس الألماني في 2016.

وتسبب الحارس الألماني في اهتزاز شباك ليفربول بهدفين من خطأين قاتلين، في المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في كييف، لتنتهي المباراة بثلاثية للنادي الإسباني، مقابل هدف.

وشارك كاريوس احتياطيا أمام وستهام في أولى مباريات ليفربول هذا الموسم.

وأعرب الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن تمنياته بالنجاح لكاريوس في فترة إعارته بالدوري التركي.

وبشكتاش الذي فاز في أول مباراتين بالدوري التركي، لعب ضد بارتيزان بلغراد يوم الخميس الماضي في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي، وسيواجه أنتاليا سبور مساء الأحد.