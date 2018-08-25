وحرم صاحب الملعب فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، من أن يصبح أول حامل للقب يفتتح الموسم الجديد بثلاثة انتصارات متتالية، مذ حقق ذلك مانشستر يونايتد في موسم 2012-2013.

وافتتح وولفرهامبتون التسجيل عبر الفرنسي ويلي بولي في الدقيقة 57، قبل أن يعادل مواطنه إيمريك لابورت لسيتي برأسية في الدقيقة 69.

وخاض المضيف اللقاء بانضباط كبير معتمدا على إغلاق المساحات بدءا من وسط الملعب والارتداد في هجمات سريعة شكلت خطورة واضحة، اختلفت معها وتيرة أداء سيتي عما كانت عليه في المباراتين الأوليين اللتين فاز فيهما على أرسنال (2-صفر) وهادرسفيلد (6-1).

وعاب البطء أداء خط وسط حامل اللقب الذي شغله البرازيلي فرناندينيو والألماني إيلكاي غوندوغان، فيما لم تفلح تحركات رحيم سترلينغ في فتح ثغرات في دفاع المنافس.

وانتظر الفريقان حتى الشوط الثاني لكسر التعادل السلبي، وكان المضيف البادئ بالتسجيل عبر بولي الذي استغل كرة عرضية من البرتغالي جواو موتينيو، وارتمى نحوها محاولا متابعتها برأسه في مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون، لكن لقطات الإعادة أظهرت أن بولي حول الكرة إلى المرمى بيده.

أما هدف التعادل فأتى إثر ركلة حرة نفذها غوندوغان، وتمكن لابورت من تحويلها رأسية الى داخل مرمى وولفرهامبتون، مفتتحا رصيده من الأهداف مع الفريق السماوي.