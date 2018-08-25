وفي مواجهة إماراتية خالصة فاز اللاعب حمد نواد بالميدالية الذهبية في المباراة النهائية التي جمعته مع زميله خالد اسكندر البلوشي في وزن 56 كغم فيما حصل كل من طالب الكربي ومهرة الهنائي على الميدالية الفضية في وزن 69 كغم و 49 كغم على التوالي.

وحققت مهرة الهنائي فضية وزن 49 كغم سيدات الذي ذهبت ميداليته الذهبية إلى الكمبودية جيسا خان التي واجهتها في النهائي ونالت البرونزيتين الفيتنامية ثي ثانه مينه دونغ والفلبينية مارغريتا اوشوا.

كما نال طالب الكربي فضية وزن 69 كغم الذي حقق الميدالية الذهبية فيه القيرغيزستاني يولو توركان باجيانباي ونال البرونزيتين الكازاخستاني نارتاي كازكوف والتايلندي بان بوت.

ويدخل المنتخب منافسات اليوم الثاني بـ 6 لاعبين حيث تخوض بشائر المطروشي وحصة الشامسي نزالات وزن 62 كغم سيدات وعمر الفضلي وسعيد المزروعي في وزن 62 كغم وفيصل الكتبي وزايد الكعبي 94 كغم.