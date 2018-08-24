وأعاد غوارديولا استدعاء الحارس آرو موريتش، لاعب منتخب شباب مونتينيغرو تحت 21 عاما، الذي كان معارا إلى بريدا الهولندي، ليكون احتياطيا للحارس الأول البرازيلي إيدرسون.

وقلصت إصابة برافو من الخيارات في حراسة المرمى بالنسبة إلى سيتي، بعد بيع أنغوس غان إلى ساوثمبتون في يوليو الماضي، وجو هارت إلى بيرنلي في أغسطس.

ومع إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا في التاسع من شهر أغسطس الجاري، لم يعد بمقدور الفريق ضم حارس جديد إلا إذا كان لاعبا حرا، أي لا يربطه أي عقد بناد آخر، لكن يتعين عليه أخذ موافقة مسبقة من رابطة الدوري لتسجيله في قيود النادي.

وطرح بين الخيارات اسم الحارس السابق لليفربول وكريستال بالاس، البرازيلي دييغو كافالييري، والحارس الاحتياطي السابق لسيتي ستيوارت تايلور.

لكن غوارديولا اعتبر أن موريتش (19 عاما) ودانيال غريمشو (20 عاما) قادران على سد الفراغ رغم خبرتهما المتواضعة على المستوى الأول.

ولم يلعب غريمشو أي مباراة مع الفريق الأول، في حين لعب موريتش مباراة واحدة مع بريدا قبل قطع فترة إعارته.

وردا على سؤال عما إذا كان ينوي التعاقد مع حارس حر غير مرتبط مع ناد آخر، أجاب المدرب الإسباني: "كلا، من البداية، آرو هو خيارنا".

وأضاف: "نعرفه. هو تدرب معنا طيلة الموسم الماضي. أعرناه لأن اللعب مع الفريق الرديف ليس منافسة حقيقية. أنتم تعرفون رأيي في هذه المسألة".

وتابع: "نريد أن نراه يلعب كل نهاية أسبوع، لكن بعد الذي حصل مع برافو، كان خيارنا الأول هو أن نعيده من الإعارة لأن الانتقالات أغلقت، ولم يكن أمامنا أي خيار آخر. سيكون آرو وغريمي مع إيدرسون حراسنا الثلاثة".

وأشار غوارديولا إلى أن خياراته كانت بالتشاور مع مدرب حراس المرمى (الإسباني) تشابي مانسيسيدور، معتبرا أن قوانين الانتقال قيدت حركته.

وأضاف: "تحدثت إلى تشابي، وأخبرني عن وجود العديد من حراس المرمى في برشلونة، ريال مدريد وإسبانيا، لكننا لا نستطيع شراء أحد. الصحفيون يقولون أن بالإمكان القيام بذلك، لكن ذلك غير ممكن لأننا لا نستطيع الشراء. تحدثنا مباشرة ما اذا كان بالإمكان إعادة آرو".

وأوضح: "اتصلنا برابطة الدوري الممتاز لمعرفة الوضع، وأخبرونا أنه من الممكن إعادة آرو، وكان القرار في هذا الصدد سريعا".

وتعرض برافو لقطع في وتر في كعب القدم خلال تمارين فريقه الاثنين، قد يبعده عن كامل الموسم، حسبما ذكر ناديه.