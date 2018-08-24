ونشر أرسنال عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو لهدف ويلبيك، حيث وقف على بعد حوالي 10 أمتار خلف المرمى وسدد كرة لولبية ساهمت الرياح في إعادتها إلى الشباك.

وبعد التسجيل احتفل ويلبيك بطريقة مجنونة، ورمى بنفسه بقوة وتدحرج على الأرض، بطريقة خطرة كان ممكن أن تؤدي إلى إصابته.

واستعرض ويلبيك بطريقة، حيث تمكن من التسجيل عبر كرة سددها من وراء خط المرمى لتجد طريقها إلى الشباك.

لكن فيديو ويلبيك، لم يمر دون تعليقات عبر صفحة الفريق الإنجليزي، إذ اعتبر أحد المعلقين ويدعى لويس مارتن أن على أرسنال تدريب ويلبيك على التسجيل من أمام المرمى أولا وليس من خلفه، في إشارة ساخرة إلى الفرص التي يهدرها النجم الإنجليزي أمام الشباك.

وتكرر هذا التعليق الساخر عشرات المرات.

فيما اعترض كثير من المعلقين على طريقة الاحتفال، وقال أحدهم متهكما: "الآن سيغيب ويلبيك 6 أشهر بسبب احتفاله بهدف أثناء التدريب."