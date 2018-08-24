وتبدأ سيرينا، الفائزة باللقب في نيويورك ست مرات والمصنفة 17، مشوارها بمواجهة البولندية ماجدا لينيت المصنفة 60 عالميا وقد تواجه فينوس في الدور الثالث قبل مواجهة محتملة في الدور الرابع أمام اللاعبة الرومانية المصنفة الأولى.

وفي آخر محاولاتها لمعادلة رقم الاسترالية مارغريت كورت في عدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى خسرت سيرينا ،36 عاما التي غابت عن بطولة أميركا العام الماضي بسبب الحمل، أمام الألمانية أنجليك كيربر في نهائي ويمبلدون.

ويلتقي الإسباني رفائيل نادال حامل اللقب والمصنف الأول في منافسات الرجال، الذي فاز العام الماضي بلقبه الثالث في ملاعب فلاشينغ ميدوز، مع مواطنه وزميله في فريق كأس ديفيز ديفيد فيرير في الدور الأول.

وقد يلتقي نادال بطل فرنسا المفتوحة مع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون وصيف بطل رولان جاروس والمصنف الخامس في دور الثمانية فيما يمكن أن يكون إعادة للقائهما في نهائي أمريكا المفتوحة 2017.

وتبدأ سلون ستيفنز الدفاع عن لقب السيدات في البطولة التي تنطلق الاثنين المقبل بمواجهة الروسية يفغينيا رودينا وقد تلتقي مع المصنفة الأولى عالميا سابقا فيكتوريا أزارينكا لاعبة روسيا البيضاء في الدور الثالث والبلجيكية إليسه ميرتنز المصنفة 15 في الدور الرابع والمصنفة السابعة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا في دور الثمانية.

وتواجه المصنفة الأولى هاليب الاستونية كايا كانيبي بينما ستلتقي الدنماركية كارولين وزنياكي المصنفة الثانية عالميا مع بطلة أميركا المفتوحة السابقة الاسترالية سمانثا ستوسور في الدور الأول.

وأوقعت القرعة الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا بطلة 2004 أمام فينوس المصنفة 16 في أولى مباريات اللاعبتين المخضرمتين.

ووضعت القرعة الروسية ماريا شارابوفا الحائزة على خمس بطولات كبرى في نفس مسار كيربر ويمكن أن تلتقي مع المصنفة العاشرة اللاتفية ايلينا أوستابنكو في الدور الثالث والفائزة منهما من المحتمل أن تواجه المصنفة السادسة الفرنسية كارولين غارسيا أو الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 30 في دور الستة عشر.

وسيكون السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني، الذي فاز بلقب أميركا المفتوحة اخر مرة عام 2008، في نفس مسار القرعة الذي يضم الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف السادس والحائز على لقب أميركا المفتوحة مرتين.

ويبدأ فيدرر مشواره في البطولة بلقاء الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بينما قد يلتقي مع الاسترالي نيك كيريوس ،المصنف 30، في الدور الثالث.

وسيفتتح جوكوفيتش بطل ويمبلدون، الذي قد يواجه فيدرر في دور الثمانية، مبارياته في البطولة أمام المجري مارتون فوتشوفيتش.

ويبدأ البريطاني اندري موراي المصنف الأول عالميا سابقا، العائد للمنافسات العام الحالي عقب خضوعه لجراحة في الفخذ ويخوض أولى بطولاته الكبرى منذ خروجه من دور الثمانية في ويمبلدون العام الماضي، مشواره في البطولة بمواجهة الاسترالي غير المصنف جيمس دكوورث.

وفي حال فوز موراي ،غير المصنف، يمكن أن يواجه الإسباني فرناندو فرداسكو أو مواطنه الإسباني أيضا فليسيانو لوبيز في الدور الثاني قبل مواجهة متوقعة في الدور الثالث أمام الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف الثالث وبطل 2009.