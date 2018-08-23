وقال ماني إن مجموعة المحادثة التي تضم جميع لاعبي ليفربول تحمل اسم "لاعبو ليفربول"، ولكن الفريق يطلق مجموعة محادثة جديدة في كل مكان يذهبون إليه.

ومن الطريف أن اللاعبين الغير "مسافرين" مع الفريق في معسكراته الخارجية، يتم إبعادهم عن "المحادثة الجماعية" في تطبيق وتساب، حسب ما أكد النجم السنغالي.

ماني: "هناك محادثة مخصصة للاعبي الفريق خلال سفرهم مثلا في معسكر الولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم، وتضم اللاعبين في المعسكر فقط، ونسميها "الشباب في أميركا"".

وعن أكثر اللاعبين "طرافة" في الفريق، أكد ماني أن الظهير الأيسر أندي روبرتسون هو أحد أكثر اللاعبين "إضحاكا" في التشكيلة.

كما نفى ماني أن يكون زميله جبمس ميلنر "مملا" مثل ما تتداول وسائل الإعلام، بل أكد "إنه يكون طريفا جدا في بعض الأحيان".