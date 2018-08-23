وأعلنت صحيفة "البايس" الإسبانية أن هداف "البريميرليغ" الموسم الماضي رفض الانضمام للبيرنابيو في يوليو، وكان "حاسما" في رفضه، قبل أن يوقع عقدا جديدا يربطه "بالريدز".

وأكدت الصحيفة أيضا أن ريال مدريد أجرى اتصالات مع وكيل أعمال هاري كين، الذي ناقش الفكرة، إلا أن توتنهام أبدى أن ليس لديه نية للتخلي عن خدمات اللاعب.

ومنذ رحيل نجمه رونالدو يبحث ريال مدريد عن البديل، وتشير التقارير إلى أنه قد يكون كيليان مبابي أو نيمار، لاعبا باريس سان جرمان الذي قد يضطر للتخلي عن أحد نجومه بسبب عقوبات اللعب المالي النظيف.

ويتبقى أمام النادي "الملكي" أسبوع لإجراء تعاقدات جديدة، حيث يغلق سوق الانتقالات الصيفي في إسبانيا يوم 31 أغسطس.