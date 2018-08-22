وحصل كريستيانو رونالدو على قميصه المفضل رقم 7 في ريال مدريد، بعد رحيل أسطورة النادي الإسباني راؤول غونزاليس في 2010، ليرتديه 8 أعوام متواصلة قبل انتقاله ليوفنتوس الإيطالي في يوليو.

رحيل رونالدو يعني أن رقم 7 " التاريخي" الذي ارتداه أساطير ريال مدريد مثل راؤول وإيميليو بوتراغينيو أصبح متوفرا، ولكنه يأتي بمسؤوليات كبيرة.

ويعد الجناح الإسباني الشاب ماركو أسينسيو أكبر المرشحين لارتداء الرقم 7 في مدريد، وقد يليه الجناح البرازيلي الجديد فينيشيوس جونيور.

ولكن تعاقد للنادي "الملكي" في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات قد يمنح الرقم 7 لنجم من الوزن "الثقيل"، مثل البلجيكي أيدن هازارد، أو حتى البرازيلي نيمار.

أما الاحتمال الثالث فهو أن يظل قميص الرقم 7 معلقا فلي غرفة التبديل من دون لاعب يرتديه، للمرة الأولى منذ عام 1984، أي قبل 34 عاما.

الأمر لم يحسم بعد، ولكن "هيبة" الرقم 7 قد تبعد بعض اللاعبين عنه في نفس الوقت، بسبب التوقعات والمسؤوليات "الضخمة" التي ستقع على كل من سيرتديه، في الفصل الجديد للنادي "الملكي".