وقال ليفاندوفسكي: "عندما يسير كل شيء على ما يرام، ما أقوم به يكون مسلما به. إذا سارت الأمور بشكل سيئ، يلام ليفاندوفسكي. في أبريل ومايو (الماضيين)، كان الجميع تقريبا يوجه سهام الانتقاد إلي"، وذلك في تصريحات أدلى بها لمجلة "سبورت بيلد" ونشرت الأربعاء.

وأضاف المهاجم الذي أتم، الثلاثاء، الثلاثين من العمر: "هذا الأمر خيب أملي. كنت هدفا سهلا لأنني لم أسجل في مباراتين أو 3 مباريات مهمة (..) شعرت بأنني أصبحت وحيدا وبأن أحدا لا يدعمني. أي من المسؤولين لم يدعمني"، في إشارة على وجه الخصوص الى رئيس النادي أولي هونيس، والرئيس التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه.

وهي المرة الأولى التي يعلق فيها ليفاندوفسكي علنا عن رغبته بالرحيل، التي كشفها وكيل أعماله بيني زاهافي في أواخر مايو، بقوله أن موكله يرغب بـ "خوض تحد جديد في مسيرته".

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن عام 2014 قادما من بوروسيا دورتموند، وحقق معه سلسلة ألقاب أبرزها لقب الدوري المحلي أربع مرات. كما توج هدافا للبوندسليغا مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأوضح ليفاندوفسكي، الأربعاء، أن تلك الخطوة كانت بالاتفاق مع وكيل أعماله "لأنني في ذلك الوقت لم أكن أشعر بأنني سعيد في ميونيخ (..) شعرت كما لو أنني مع بايرن منذ موسم واحد فقط ولم أقدم للنادي شيئا يذكر. لهذا فكرت بالرحيل".

وتابع: "كانت تلك المرحلة التي فكرت فيها.. إذا كان للجميع هنا (في النادي) مشكلة معي ويعتقد أنني لست جيدا بما فيه الكفاية، لماذا علي أن أبقى هنا لفترة أطول؟ حدث كل شيء قبل نهائيات كأس العالم، كان وقتا صعبا بالنسبة إلي، وفكرت بعروض من أندية أخرى".

إلا أن المهاجم المرتبط بعقد مع النادي حتى 2021، شدد على أن دعم مشجعي بايرن له ساهم في إقناعه بالبقاء في صفوفه في الوقت الحالي، وذلك في تصريحاته التي تأتي قبل يومين من خوض بايرن مباراته الأولى في الموسم الجديد من الدوري الألماني، عند استضافة هوفنهايم، الجمعة.