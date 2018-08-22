وكتب الألماني البالغ 21 عاما "أهلا وسهلا بإيفان لندل في الفريق"، مرفقا الجملة بصورة تجمعه بالأسطورة والطاقم التدريبي، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية بشأن المهمة التي سيتولاها النجم السابق المتوج بـ8 ألقاب في بطولات الغراند سلام.

ويتدرب زفيريف، المصنف رابعا عالميا، تحت اشراف والده منذ أشهر عدة، بعدما تخلى بداية العام الحالي عن خدمات الإسباني خوان كارلوس فيريرو.

وسبق للندل، البالغ 58 عاما الذي تصدر تصنيف اللاعبين 270 أسبوعا خلال مسيرته لاعبا، أن أشرف على البريطاني أندي موراي في مناسبتين (2012-2014 و2016-2017)، ونجح الأخير خلال هذه الفترة في إحراز لقبه الأول في بطولات الغراند سلام (2012 في فلاشينغ ميدوز الأميركية)، وتصدر ترتيب المحترفين (2016).