ويدين الأهلي بفوزه تواليا بعد تعادل في مستهل حملته أمام الإسماعيلي (1-1)، إلى صلاح محسن الذي منحه النقاط الثلاث في الدقيقة 80، رافعا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف غريمه الزمالك الفائز الخميس على مصر المقاصة بالنتيجة ذاتها.

أما دجلة، فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب، بعد تلقيه هزيمته الثانية في أربع مباريات (خاض مباراة مقدمة من المرحلة الرابعة ضد بتروجيت خسرها صفر-2 في 10 أغسطس الحالي).

وتقاسم الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الأول وكان الأهلي الأقرب للتسجيل، لكن الحارس محمد عبد المنصف تألق في التصدي لانفراد وليد سليمان (25).

ومع مرور الوقت تراجع مردود لاعبي الأهلي المجهدين بعد مباراتهم نهاية الأسبوع الماضي في تونس ضد الترجي (صفر-1) في دوري أبطال أفريقيا.

وتعددت الفرص على مرمى حارس الأهلي محمد الشناوي الذي تصدى لتسديدة محمد محمود في الدقيقة 33، ورأسية دودي الجباس في الدقيقة 37، وانفراد السنغالي ابراهيما نداي الذي استغل خطأ احمد فتحي في اعادة الكرة لحارسه.

هدف الأهلي جاء في الدقيقة 80 إثر هجمة منظمة وصلت منها الكرة لمحسن الذي سددها في المرمى