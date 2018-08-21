وقرر النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي إيقاف مدربه غوس بويت منذ أيام بسبب تعليقه حول سياسة التعاقدات بالنادي بعد بيع المهاجم غايتان لابورد إلى مونبلييه.

وقال فينغر لصحيفة كورس ماتن الفرنسية: "نعم هو (هنري) يريد هذا المنصب. هو ذكي ويملك الإمكانيات".

وأضاف: "السؤال الوجودي الذي نسأله لأنفسنا دائما يتعلق بمدى استعداداتنا للتضحية بحياتنا للتدريب على المستوى الاحترافي".

وقالت مصادر إن ممثلي هنري دخلوا في مفاوضات مع النادي الفرنسي العريق، الذي خاض مواسم "مهزوزة" في الأعوام الأخيرة، ويعود آخر لقب دوري حققه لعام 2009.

وأنهى فينغر في مايو الماضي مسيرة امتدت على مدار 22 عاما في تدريب أرسنال.

ولعب هنري تحت قيادة فينغر في النادي اللندني أثناء مسيرته الطويلة، بينما أصبح يعمل كمساعد مدرب بلجيكا في 2016 وكان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم الماضي.