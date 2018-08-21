وخلافا للمباراة الافتتاحية التي فاز بها على ضيفه وست هام برباعية نظيفة، عانى ليفربول للوصول إلى شباك كريستال بالاس، لكنه حقق الأهم وخرج في نهاية المطاف بالنقاط الثلاث، محققا فوزه الرابع تواليا على منافسه اللندني الذي لم يفز على "الحمر" في أرضه منذ نوفمبر 2014.

وانضم ليفربول إلى خمسة فرق أخرى خرجت منتصرة من المرحلتين الأوليين، هي مانشستر سيتي حامل اللقب وتشلسي وواتفورد وتوتنهام وبورنموث، فيما مني كريستال بالاس بهزيمته الأولى بعد أن افتتح الموسم بالفوز على جاره العائد الى دوري الأضواء فولهام 2-صفر.

وبعد سلسلة من المحاولات وأبرزها لكريستال بالاس الذي عانده الحظ بعدما ارتدت محاولة أندروس تاوسند من العارضة (25)، دخل ليفربول إلى استراحة الشوطين متقدما بهدف سجله جيمس ميلنر من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة إثر خطأ من الفرنسي مامادو ساكو على المصري محمد صلاح داخل المنطقة (45).

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، وأصبحت مهمة ليفربول أكثر سهولة في ربع الساعة الأخير، بعدما أكمل كريستال بالاس المباراة بعشرة لاعبين نتيجة طرد آرون وان-بيساكا لإسقاطه صلاح حين كان الأخير متوجها للانفراد بالحارس.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، حسم السنغالي ساديو مانيه فوز ليفربول بهدف ثان بعد مجهود فردي رائع وتمريرة من صلاح إثر هجمة مرتدة سريعة (3+90)، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في مباراتين، فيما أنهى الوافد الجديد من روما الإيطالي الحارس البرازيلي أليسون المباراة الثانية دون أن تهتز شباكه.