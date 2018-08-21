وأشار "فيفا" الى أنه تلقى تأكيدا بأن الاتحاد النيجيري لكرة القدم قد استعاد سلطته ومكاتبه برئاسة أماغو ملفين بينيك والأمين العام محمد سنوسي، موضحا "في ظل هذه الظروف، يرى فيفا أن الشروط التي حددها قرار مكتب مجلس فيفا قد تم الوفاء بها، وبالتالي فإن تعليق الاتحاد الوطني لن يكون ساري المفعول".

وأضاف "سيواصل فيفا مراقبة الموقف عن كثب لضمان الالتزام الكامل بقواعد ولوائح فيفا".

وهدد الاتحاد الدولي الثلاثاء بإيقاف الاتحاد النيجيري "في حال لم يتم تسليم مكاتبه إلى اللجنة التنفيذية برئاسة أماجو ملفين بينيك المنتخب شرعا"، مشيرا الى أن المهلة الأخيرة للقيام بذلك هي 20 أغسطس، وأنه في حال دخول الإيقاف حيز التنفيذ، لن يتم رفعه سوى في حال أكدت اللجنة التنفيذية "أن السيطرة الفعلية على المكاتب قد أعيدت لها".

ودخلت نيجيريا في تجاذب مع "فيفا" منذ يوليو الماضي، عندما طلبت وزارة الرياضة المحلية من اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم التزام قرار قضائي برفض نتائج الانتخابات التي أفضت الى فوز بينيك، والاعتراف بكريس جيوا كرئيس بدلا منه.

ويعود الخلاف حول رئاسة الاتحاد إلى العام 2014. وأدعى جيوا بداية الفوز في الانتخابات، إلا أن "فيفا" رفض الاعتراف بالنتائج ولوح بإيقاف الاتحاد ما لم يتم إجراء الانتخابات مجددا.

ولدى إعادة عملية الاقتراع، فاز بينيك بمنصب الرئيس، علما بأن الانتخابات شابتها مزاعم بالتزوير، دفعت جيوا إلى التقدم بشكوى أمام المحاكم رفضا للنتيجة.

وبتجنب الإيقاف، سيتمكن المنتخب النيجيري من مواصلة مشواره في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث يلتقي سيشيل في السابع من أيلول/سبتمبر ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة التي استهلها بالخسارة على أرضه أمام جنوب أفريقيا صفر-2.