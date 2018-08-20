وحسب صحيفتين "ماركا" و"إلموندو ديبورتيفو"، فإن اللاعب توصل إلى اتفاق مع بطل الدوري الإسباني بشأن العقد المعدل، بعد مفاوضات بدأت بين الطرفين أواخر الموسم الماضي.

وكانت قيمة الشرط الجزائي السابق في عقد بوسكتس 200 مليون يورو فقط، لكنها ارتفعت إلى 500 مليون يورو، بعد التعديل الذي وضع اللاعب صاحب الـ30 عاما في الفئة الأولى من حيث الرواتب بالفريق الكتالوني.

ولم يطرأ تغيير على مدة العقد الذي ينتهي في صيف 2021، مع إمكانية تمديد بقائه لموسمين إضافيين.

وخاض لاعب الارتكاز الدولي 485 مباراة مع برشلونة، علما أنه لم يمثل أي أندية أخرى طوال مسيرته في الملاعب.