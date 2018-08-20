وسدد بيل كرة برأسه ارتطمت بالعارضة في وقت مبكر وساعد في صناعة الهدف الأول لداني كاربخال برأسية مرت فوق الحارس ليفتتح التسجيل في الدقيقة 20.

ونال اللاعب الويلزي تحية كبيرة من الجماهير في سانتياغو برنابيو في أول مباراة رسمية له بهذا الملعب منذ أحرز ثنائية في الفوز 3-1 على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخففت النتيجة الضغط عن المدرب الجديد يولن لوبتيجي بعد الخسارة المؤلمة 4-2 من أتليتيكو مدريد الأربعاء الماضي في مباراة كأس السوبر الأوروبية وحصد أول ثلاث نقاط مثل غريمه حامل اللقب برشلونة.

لكن إشبيلية يتصدر الترتيب بفارق الأهداف بعد انتصار كبير 4-1 على رايو فايكانو.