وأحرزت برتنز (26 عاما) لقبها الثاني هذا العام بعد تتويجها في دورة تشارلستون في نيسان/أبريل، والسادس في مسيرتها، لكن لقب اليوم هو الأهم، فيما سقطت هاليب في النهائي للمرة الثالثة في أوهايو بعد 2015 و2017.

وبعد أن خسرت المجموعة الأولى، أنقذت الهولندية المصنفة 17 عالميا كرة خسارة المجموعة الثانية والمباراة، ثم حسمتها بشوط فاصل، وفازت في الثالثة بسهولة وبإرسال ساحق لتنهي اللقاء في ساعتين و9 دقائق، وتحقق فوزها الثاني على الرومانية (26 عاما أيضا) في خامس مواجهة بينهما، بعد الأول في دورة فاس المغربية عام 2012.

ولم تكن الثالثة ثابتة مع هاليب التي توجت الأسبوع الماضي بدورة مونتريال الكندية، فخسرت النهائي مجددا بعد أن سقطت أمام الأميركية سيرينا وليامس (2015) والإسبانية غاربيني موغوروتسا (2017).